ارتفاع عدد الموافقات على قروض التمويل العقاري في بريطانيا

ارتفع عدد الموافقات على طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري في بريطانيا، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، خلال يونيو بعد تراجعه في الشهر السابق إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2023.

وذكر بنك إنجلترا المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها ارتفع خلال يونيو إلى 58.2 ألف طلب مقابل 56.6 ألف طلبا في مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الموافقات على طلبات إعادة تمويل القروض العقارية خلال يونيو إلى 34.2 ألف طلب مقابل 33 ألف طلب في الشهر السابق.

كما ارتفع معدل الفائدة "الفعال"، وهو الفائدة الفعلية المدفوعة على القروض العقارية الجديدة إلى 4.35% خلال يونيو، مقابل 4.22% خلال مايو.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاعا طفيفا في قيمة القروض الاستهلاكية للأفراد بنسبة كبيرة خلال يونيو إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني مقابل 1.7 مليار جنيه إسترليني في مايو الماضي.

ومن بين هذه القروض، ارتفع صافي الاقتراض عبر بطاقات الائتمان إلى 900 مليون جنيه إسترليني مقابل 800 مليون جنيه إسترليني، بينما تراجع الاقتراض عبر أشكال الائتمان الاستهلاكي الأخرى إلى 900 مليون جنيه إسترليني.

وارتفع معدل النمو السنوي لإجمالي القروض الاستهلاكية خلال الشهر الماضي إلى 9.1% مقابل 9% خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات اقتراض الشركات خلال الشهر الماضي إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق.

وبلغ صافي قروض الشركات البريطانية غير المالية الكبيرة خلال يونيو 900 مليون جنيه إسترليني بلغ صافي اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر نفسه 600 مليون جنيه إسترليني.