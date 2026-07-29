ترامب: نسقنا مع حكومة العراق قبل الضربات الأمريكية السعودية على ميليشيات مدعومة من إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة الماضية، ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية.

ووصف ترامب في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيرًا إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة لوكلاء إيران «قيد الدراسة حاليًا».

وفي وقت سابق، أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين.

ونوهت في بيان، أن القصف يعد اعتداءً مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت: «في الوقت الذي نؤكد فيه رفض العراق القاطع الاعتداء على أراضيه، نجدد موقفنا الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ساحةً للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

ودعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة العراق والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة أمنه واستقراره، وضرورة تغليب لغة الحوار لمعالجة الأزمات؛ بما يحفظ أمن المنطقة، ويجنب شعوبها مزيدًا من التصعيد والتوتر.

من جانبه، قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الأربعاء، تعليق زيارته الرسمية التي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وذلك في أعقاب الضربات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الأمريكية والسعودية واستهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة «شفق نيوز»، إن القرار جاء كردِّ فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد فجر اليوم، متضمنًا وقف كل الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها يوم غد الخميس، مع الجانب السعودي.

ويأتي هذا الموقف تزامنًا مع أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الثلاثاء، بشأن تدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مشيرة إلى أن تلك المسيرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وفي التطورات الميدانية، شنت مقاتلات حربية أمريكية - سعودية مشتركة، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.

وأسفرت الضربات عن سقوط 20 قتيلًا و32 جريحًا في حصيلة «غير نهائية» قابلة للزيادة، بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الحشد الشعبي.