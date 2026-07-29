محكمة تتأهب للنظر في دعوى تتهم ألمانيا بالتقصير في حادث تحطم طائرة شركة جيرمان وينجز عام 2015

بعد أكثر من عقد على حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "جيرمان وينجز" عمدا، الذي أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ150 الذين كانوا على متنها، تستعد محكمة ألمانية للنظر في دعوى قضائية تطالب بتعويضات من الدولة الألمانية.

وأفادت المحكمة، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تبدأ المرافعات الشفهية في 28 أغسطس أمام المحكمة الإقليمية في براونشفايج.

ويطالب 30 مدعيا بتعويضات تصل إلى 110 آلاف يورو "125 ألف دولار" لكل منهم.

وكانت الطائرة وهي من طراز "إيرباص أيه 320" التابعة لشركة "جيرمان وينجز" قد تحطمت في جبال الألب الفرنسية في 24 مارس 2015، أثناء رحلتها من برشلونة إلى دوسلدورف، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 144، إضافة إلى أفراد الطاقم الستة.

وخلص المحققون إلى أن مساعد الطيار تعمد إسقاط الطائرة.

وذكرت المحكمة أن المدعين يدفعون بأن متابعة مدى أهلية مساعد الطيار للطيران لم تكن كافية، وهو ما سمح بوقوع حادث تحطم الطائرة.

ويؤكد المدعون أن الدولة الألمانية تتحمل، بناء على ذلك، المسئولية عن الأضرار.

وتنعقد جلسات القضية المدنية في براونشفايج، لأن مقر المكتب الاتحادي الألماني للطيران يوجد هناك.

غير أن المحكمة سبق أن أوضحت أن فرص قبول الدعوى تبدو ضئيلة.

وقالت المحكمة في تقييمها الأولي، إن الدولة الألمانية لن تكون، على الأرجح، ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار، مشيرة إلى أن الأطراف المتضررة قد تتمكن بدلا من ذلك من المطالبة بالتعويضات ذاتها من شركة الطيران.

يُذكر أن "جيرمان وينجز" هي شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، قبل أن تدمج المجموعة عملياتها منخفضة التكلفة تحت العلامة التجارية "يورو وينجز".