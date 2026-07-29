أيمن بهجت قمر يكشف خوفه على نجله قبل طرح «سلام كبير»: كنت مرعوب ومش عايزه يتعشم

قال أدهم أيمن بهجت قمر، ملحن أغنية "سلام كبير" للفنان عمرو دياب، إنها أول أغنية تُطرح له، لكنها ليست أول أغنية يعمل عليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع "دياب" يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له.

وأضاف عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، إن "دياب" استمع إلى موهبته لأول مرة خلال عزومة في شهر رمضان، موضحًا أنه جلس معه في نهاية العزومة وقدم له أغنية من كلماته وألحانه تحمل اسم "الشخص الغلط"، والتي نالت إعجابه، لافتًا إلى أنه لم يسمعه وقتها أغنية "سلام كبير"، مشيرًا إلى أن والده أيمن بهجت قمر، الشاعر الغنائي والمؤلف، أرسل أغنية "سلام كبير" إلى عمرو دياب بعد ذلك،

ومن جانبه، كشف أيمن بهجت قمر أنه كان يشعر بالقلق الشديد من عدم طرح الأغنية، على عكس نجله أدهم الذي كان أكثر هدوءًا، قائلًا: "كنت أنا قاعد مرعوب متنزلش الأغنية وكان هو عادي كوول".

وأوضح أنه كان يحاول ألا يرفع سقف توقعات نجله، قائلًا: "قلت له بص مش عايزك تتعشم"، مشيرًا إلى أنه تذكر تجربة حكاها له الملحن محمد يحيى عن بداياته مع عمرو دياب، عندما قدم له 4 أغنيات، وكان يرى أن طرحهم سيعني تحقيق حلمه، لكنه فوجئ بطرح الألبوم دون أي أغنية له، وهو ما شكل صدمة كبيرة بالنسبة له.

وتابع: "فبقيت خايف على أدهم، فكل شوية أقوله إن شاء الله بس متتعشمش"، موضحًا أنه ظل يتواصل مع عمرو دياب وأمير محروس، مهندس الصوت، باستمرار للاطمئنان على مصير الأغنية، قائلًا: "كل شوية، كنت أبعتلهم: أنا بسأل كأب.. عايز أعرف كأب".

وأشار إلى أن الرد كان دائمًا مطمئنًا، لافتًا إلى أنه حتى عندما كانت هناك أغنية أخرى له لم يتم طرحها، لم يكن ذلك هو ما يشغله، وإنما كان كل همه نجله.