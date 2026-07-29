أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

جاء في المركز الأول بشعبة علمي علوم الطالب عبد الله محمود عمر، بمدرسة فاقوس الثانوية بنات الرسمية للغات المشتركة، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، بمجموع 320 درجة.

وجاء في المركز الثاني الطالب مازن حسن محمود، بمدرسة نور الخاصة للغات، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، بمجموع 319.5 درجة، بينما حل في المركز الثالث الطالب محمد أحمد كريم، بمدرسة رويال هاوس للغات، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، بمجموع 319.5 درجة. وجاء في المركز الرابع الطالب مروان محمد حداد، من مدرسة الشهيد محمد مبروك الثانوية، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، بمجموع 319 درجة.

وفي شعبة علمي رياضة، جاءت في المركز الأول الطالبة حسناء عمرو سعد، بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات، التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، بمجموع 319.5 درجة. وحل في المركز الثاني الطالب مهاب محمد يوسف، بمدرسة قايتباي الخاصة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بمجموع 319.5 درجة، بينما جاء في المركز الثالث الطالب عبد الرحمن حسن كريم، بمدرسة ليسيه الحرية القومية، التابعة لإدارة عابدين التعليمية، بمجموع 319 درجة.

وفي الشعبة الأدبية، حصلت على المركز الأول الطالبة روان إيهاب أحمد، بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات، التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، بمجموع 318.5 درجة. وجاءت في المركز الثاني الطالبة مريم وائل أحمد، بمدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية، التابعة لإدارة مغاغة التعليمية، بمجموع 317.5 درجة، فيما حلت في المركز الثالث الطالبة جومانة حسام باهي، بمدرسة الأورمان الجديدة، التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بمجموع 317 درجة، وجاءت في المركز الرابع الطالبة نغم ياسر محمد، بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، بمجموع 317 درجة.

وفي فئة المكفوفين، فاز بالمركز الأول الطالب أحمد مجدي علي، بمدرسة النور الثانوية للمكفوفين بمحافظة الفيوم، بمجموع 314.5 درجة.

Awael Kashf2026 Data by Khaled Hosam