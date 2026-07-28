علق الكاتب والروائي الكبير جار النبي الحلو، على عدم فوزه بجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2026، بعد ترشيحه ضمن القائمة القصيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة »الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إنَّه كان يتمنى الحصول على الجائزة حيث كانت ستمثل إضافة كبيرة بالنسبة له، معبرًا عن قناعته بأن من يتقدم لأي جائزة عليه أن يتحمل النتائج.

وأضاف أنّ الحكم أصبح في يد آخرين وليس في يده (في إشارة إلى أن القرار ليس في يد المتقدمين)، لكنه وصف ردود الفعل على عدم فوزه بالجائزة بأنها كان بمثابة مظاهرة محبة شديدة وكانت بمثابة جائزته الحقيقية.

وتابع: «تقدير الناس كان كبيرًا للغاية وأنا ممتن لهم للغاية على هذه المحبة التي غمروني بها».

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للثقافة، فوز الكاتب أحمد فضل شبلول، والكاتب محمد نجيب التلاوي، والكاتبة والباحثة ماري تريز عبد المسيح بجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2026.

وجاء اختيار الفائزين تقديرًا لمسيرتهم الأدبية والفكرية، وما قدموه من إسهامات بارزة في مجالات الإبداع الأدبي والنقد والبحث الثقافي، والتي أثرت الحياة الأدبية المصرية والعربية على مدار سنوات طويلة.

وتُعد جائزة الدولة التقديرية من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة؛ تكريمًا للمبدعين الذين قدموا عطاءً استثنائيًا في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وإسهاماتهم في إثراء الثقافة المصرية وترسيخ قيم الإبداع والمعرفة.