كشف مانويل نوير، قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ، عن احتمالية اقتراب نهاية مشواره الكروي، مؤكدًا للمرة الأولى بشكل واضح أن الاعتزال بعد نهاية الموسم المقبل بات خيارًا واردًا بقوة.

ويبلغ نوير من العمر 40 عامًا، وبدأ الثلاثاء فترة الإعداد مع بايرن ميونخ في معسكر الفريق بمنطقة "تيجرنسي"، استعدادًا لخوض موسمه الحادي والعشرين في الدوري الألماني، بعدما لعب 5 مواسم بقميص شالكه و16 موسمًا مع العملاق البافاري.

وقال نوير، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، ردًا على إمكانية اتخاذ قرار الاعتزال في صيف 2027: "لا أخوض المباريات وأنا أفكر بأنها ستكون الأخيرة، سواء كانت المباراة الأخيرة لي في ملعب معين أو بشكل عام، لكن هذه المرة يبدو الأمر واردًا جدًا أن أضع حدًا لمسيرتي".

وكان الحارس المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم خمس مرات قد جدد عقده مع بايرن ميونخ في مايو الماضي لمدة موسم إضافي، بعد فترة طويلة من التفكير في مستقبله، حيث كان قرار الاعتزال مطروحًا بالفعل.

وأوضح نوير أن نسبة اعتزاله كانت مرتفعة في ذلك الوقت، قائلًا إن استمراره جاء بسبب الأجواء داخل الفريق، والثقة في قدرة بايرن ميونخ على المنافسة على جميع البطولات، بالإضافة إلى العلاقة المميزة مع الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف الحارس الألماني: "أواصل اللعب بسبب شغفي بالكرة، ولأنني أعرف أنني ما زلت قادرًا على مساعدة الفريق، إلى جانب الدعم الكبير الذي أحصل عليه من عائلتي وأصدقائي".

وقد يكون الموسم المقبل هو الأخير في مسيرة نوير الحافلة، حيث يطمح الحارس المخضرم إلى إنهائها بطريقة مثالية من خلال المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة أن النهائي المقبل سيقام في 5 يونيو 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، بحثًا عن التتويج الأوروبي الثالث في مسيرته بعد لقبي 2013 و2020.