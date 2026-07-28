السعودية: ندين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات على منشآتنا البترولية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها لاستمرار «الميليشيات التابعة لإيران» في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وقالت في بيان، مساء الثلاثاء، إن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات للرد على مصادر العدوان ورد المعتدين.

وجددت التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السعودية، عبر وزارة دفاعها، اعتراض هجمات استهدفت منشآت بترولية في المملكة، في اعتداء جديد نسبت مصدر انطلاقه إلى الأراضي العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إنّ الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.