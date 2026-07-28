السعودية تعلن اعتراض هجمات بمسيرات استهدفت منشآت بترولية

أعلنت السعودية، عبر وزارة دفاعها، اعتراض هجمات استهدفت منشآت بترولية في المملكة، في اعتداء جديد نسبت مصدر انطلاقه إلى الأراضي العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إنّ الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.

وأكد المتحدث العسكري السعودي، حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح اللواء المالكي، في بيان، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وفي وقت لاحق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وقالت في البيان، إن المملكة - وإذ تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان - فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت فتح تحقيق في الاعتداءات التي انطلقت من أراضي العراق أمس الاثنين.