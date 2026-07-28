الحوثي تدعي إطلاق صواريخ باليستية باتجاه سفينة نفط سعودية

ادعت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، أنها أطلقت صواريخ باليستية باتجاه ناقلة نفط سعودية، وأجبرتها على التراجع والعودة.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال سريع إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية (NCC GHAZAL)، لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي، ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، ما أجبرها على التراجع والعودة"، دون أن يحدد موقع الحادثة.

وأكد استمرار الجماعة "في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية، ضمن معادلة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل"، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن هذه المزاعم.

وكانت جماعة الحوثي قد ادعت، الاثنين، استهداف مواقع ونقاط لإمداد ونقل النفط الخام في السعودية باستخدام طائرات مسيّرة.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة فرض "حظر ملاحي بحري" على السعودية، وادعائها استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر، رداً على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن، فيما أعلنت الجماعة استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيّرة.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية من خلال قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم جماعة الحوثي.