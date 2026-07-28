 طهران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طهران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 10:12 م

قال كاظم غريب آبادي، نائب ​وزير الخارجية الإيراني، اليوم ‌الثلاثاء، إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا ​لمعاودة فتح مضيق هرمز ​يقضي بمرور حركة الملاحة ⁠في أحد الاتجاهين عبر ​المياه الإيرانية بينما يمر ​جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية.

وأوضح غريب آبادي للتلفزيون ​الرسمي أن طهران ​رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة ‌بالتساوي ⁠بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما ​دام لم ​يتحقق ⁠استقرار إقليمي طويل الأمد.

وأضاف أن مضيق ​هرمز سيظل مغلقا إذا ​رفضت ⁠مسقط المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن طهران لم ⁠تعترف ​قط بالمسار ​الجنوبي المحاذي للساحل العماني.

وفي وقت سابق، قال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن سلطنة عُمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر ​مضيق هرمز.

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