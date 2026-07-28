إيران: مضيق هرمز سيظل مغلقا إذا رُفض مقترحنا لإدارة الملاحة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن طهران اقترحت على سلطنة عُمان ترتيبًا مؤقتًا لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، يقضي بمرور السفن في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضًا داخل المياه الإيرانية.

وأوضح غريب آبادي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن إيران رفضت مقترحًا عمانيًا يقضي بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، وفقًا لوكالة رويترز.

واعتبر المسؤول الإيراني أن هذا المقترح لا يعالج المخاوف الأمنية لطهران، ما لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.

وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران لم تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مصدر خليجي قوله إن سلطنة عُمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تستهدف إنهاء الاضطرابات التي لحقت بتجارة النفط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المصدر أن المقترح العماني ينص على ألا تنفرد إيران بالسيطرة على المضيق، وأن تكون الرسوم اختيارية، على غرار النظام المعمول به في مضيق ملقة، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة مساهمات طوعية من السفن لتمويل خدمات الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث، أمس الاثنين، ملف مضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي.