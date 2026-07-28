تشاد تعلن اعتزامها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وتنال إشادة من الولايات المتحدة

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أعلنت تشاد، اليوم الاثنين، خططا للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، متهمة الهيئة القضائية بعدم الفعالية والتحيز ضد الدول الأفريقية.

وقدمت البلاد، خطابا إلى الأمم المتحدة لبدء الانسحاب من المحكمة، التي جرى إنشاؤها لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن أسوأ الجرائم ضد الإنسانية بموجب معاهدتها التأسيسية، نظام روما الأساسي، وتستغرق عملية الانسحاب سنة على الأقل.

وتشاد هي الدولة الأفريقية الرابعة منذ عام 2025 التي تبدأ بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو العام الماضي، أنها ستنسحب من المحكمة ومقرها لاهاي.

وتواجه المحكمة، بالفعل تحديات كبيرة، بما في ذلك إقالة المدعي العام كريم خان في 24 يوليو؛ بسبب مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة تشن حملة لتفكيك ما وصفه بالتهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على سيادتها الوطنية.

وفرض أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2025 عقوبات على المحكمة بسبب تحقيقات مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

ودعا المكتب الأمريكي للشئون الأفريقية المزيد من الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة إلى الانسحاب من نظام روما الأساسي في منشور أمس الاثنين على موقع إكس.

وقال المكتب، إن "الولايات المتحدة ترحب بقرار تشاد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى العدد المتزايد من الدول التي تستعيد سيادتها من هذه المؤسسة المعيبة".

وأشاد مسعد بولس كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشئون أفريقيا والشرق الأوسط وهو أيضا والد زوج ابنة ترامب، بالقرار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مجددا أنه "لن يكون هناك خيار دبلوماسي محظور في الحملة الرامية إلى إزالة تهديد المحكمة الجنائية الدولية للأمريكيين".