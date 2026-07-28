السيطرة على حريق داخل محل شهير لبيع السندوتشات بمدينة أسوان

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل محل شهير لبيع السندوتشات بمنطقة مجاورة لمديرية أمن أسوان القديمة؛ ما استدعى تحركًا سريعًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب الحريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، إذ فُرض كردون أمني، وتم التعامل مع الحريق لمنع امتداده إلى المناطق والمحال المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل أن يتسبب في خسائر أكبر، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.