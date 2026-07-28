النيابة العامة تُتيح الاستعلام عن القضايا والأحكام وسداد المخالفات عبر تطبيق «أنا فودافون»

أطلقت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق “أنا فودافون” على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة فودافون مصر، وشركة إيفينانس للخدمات المالية الرقمية، خلال احتفال رسمي أُقيم بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة، ومسؤولي الوزارة، والشركتين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز التحول الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، واستمرارًا لنهج النيابة العامة في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق عدالة رقمية متكاملة، وتقديم خدمات أكثر قربًا من المواطنين، من خلال توسيع قنوات الوصول إلى خدماتها عبر المنصات الحكومية والخاصة، بما يضمن سرعة إنجازها وسهولة الحصول عليها.

ويمكن للمواطنين، من خلال تطبيق “أنا فودافون”، الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، من بينها: " الاستعلام عن الأحكام، الاستعلام عن حالة القضايا (الجنائية – الأسرة)، الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام الجنائية وقضايا الأسرة، الحصول على صور رسمية من محاضر الجلسات في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة، استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة، استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، وسدادها إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة، متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.

وسوف تُطلق هذه الخدمات تباعًا عبر تطبيق “أنا فودافون”.

وأكدت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمات يُعد خطوة جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها، ويأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات الإلكترونية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.