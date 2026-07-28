رويترز: الصين تواصلت مباشرة مع الحوثيين للسماح بمرور آمن لسفنها عبر البحر الأحمر

قالت ستة مصادر مطلعة إن الصين أجرت اتصالات ​مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية من ‌أجل السماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض للهجوم، وذلك ​بعد أن توعدت الجماعة المتحالفة ​مع إيران بمنع الوصول إلى موانئ ⁠السعودية.

وأعلنت جماعة الحوثي فرضها الحصار في ​20 يوليو، مما فتح جبهة ​جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حرب إيران ووسع نطاق الهجمات على ناقلات تنقل ​الطاقة وغيرها من الإمدادات إلى ​أسواق خارج منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة رويترز.



وذكرت المصادر، من ‌بينها ⁠مسؤول إيراني كبير، أن بكين طلبت بشكل مباشر من الجماعة أن يتعهدوا بضمان المرور الآمن لناقلات النفط الصينية.

وأضافت ​المصادر، ​التي طلبت ⁠عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع، أن الصين ​من بين أولى الدول ​التي ⁠تواصلت بشكل مباشر مع جماعة الحوثي بشأن العبور عبر مضيق باب المندب، ⁠الذي ​يقع في الطرف الجنوبي ​للبحر الأحمر ويقع اليمن على ضفته الشرقية.