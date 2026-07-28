السعودية تعفي المصريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعفاء المصريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة.

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبدالله البنيان، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن مجلس الوزراء اعلن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وأشار إلى أن تأشيرة السفر الدبلوماسية السعودية تقدم إلكترونيا عبر منصة التأشيرات السعودية أو بوابة المراسم بوزارة الخارجية وهي مخصصة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وللبعثات الرسمية وفق اتفاقيات الإعفاء الثنائية.

وتتم إجراءات ومتطلبات التأشيرة التقديم الإلكتروني بالدخول المباشر إلى قسم خدمات الزوار والبعثات الدبلوماسية؛ لتعبئة نموذج الطلب وإرفاق جواز سفر دبلوماسي ساري المفعول وخطاب رسمي أو أمر تكليف من الجهة الحكومية التابع لها الموظف.

وتمنح التأشيرة الدبلوماسية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لتسهيل المهام الرسمية، وتشمل أبرز مميزاتها: الإعفاء من رسوم التأشيرة، الأولوية والسرعة في الإجراءات، والحصانة الدبلوماسية.