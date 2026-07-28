ترامب عن ليندسي جراهام: كان رجل دولة وصديقا عزيزا

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعازي في عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، خلال مراسم تأبين أقيمت في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب، عن حليفه: "على مدى أكثر من 30 عاما، لم يحدث في هذه العاصمة أي أمر ذي أهمية من دون أن يكون ليندسي جراهام على علم به، ولم يقع أي حدث مهم في أي مكان من العالم من دون أن يكون له رأي فيه".

ووصف ترامب، جراهام بأنه "صديق عزيز وأخ مخلص ورجل دولة يحظى بالاحترام، وأحد عمالقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وشخصية أمريكية فريدة بحق".

وتوفي جراهام، في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بمضاعفات ناجمة عن مرض في الأوعية الدموية.