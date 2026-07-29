كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تصاعد الأزمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خلفية المشروع الذي يقوده رئيس فيفا جياني إنفانتينو لإدخال استثمارات خاصة في الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن يويفا يعتزم اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، اعتراضًا على المقترحات التي طرحها فيفا، والتي تتضمن إنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية للاتحاد الدولي.

وأضافت أن الاتحادات الأوروبية تستعد لعقد اجتماع افتراضي طارئ خلال الأسبوع الجاري، لبحث آليات الرد على المشروع، في ظل وجود توجه لاستخدام التلويح بمقاطعة بطولات فيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، كورقة ضغط إذا مضى إنفانتينو في تنفيذ خطته.

وكان فيفا قد أعلن عن مشروع لتأسيس شركة جديدة تتولى إدارة الحقوق التجارية للاتحاد، بما يشمل حقوق البث التلفزيوني والرعاية والتذاكر والتراخيص، إلى جانب الجوانب التشغيلية الخاصة بتنظيم بطولاته.

ووفقًا للخطة، يسعى فيفا إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين خارجيين عبر بيع حصص أقلية غير مسيطرة في الشركة الجديدة، التي تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، على أن يخضع المشروع لموافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وأصدر يويفا بيانًا انتقد فيه المقترحات بشدة، معتبرًا أنها تجاوزت الخطوط الحمراء، ومعربًا عن رفضه لفكرة إدخال مستثمرين إلى الهيكل التجاري المرتبط بأبرز بطولات كرة القدم، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على مستقبل اللعبة.