أيمن بهجت قمر يكشف فضل سيد حجاب في دخوله عالم التترات: كان أبي الروحي وأستاذي

قال أيمن بهجت قمر، الشاعر الغنائي والمؤلف، إن ظهوره ونجاحه في الوسط الفني لم يحدثا مرة واحدة، موضحًا أن هناك عوامل وتجارب عديدة ساهمت في تعريف الجمهور به، من بينها كتابته لتترات المسلسلات في سن صغيرة، والتي جعلت اسمه يصل إلى الناس في البيوت بشكل أكبر.

وأضاف "قمر" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن الشاعر الراحل سيد حجاب كان له دور كبير في دخوله مجال كتابة التترات، قائلًا: "كان أبي الروحي وأستاذي، وهو اللي شاورلي على مجال التترات، وكتبت تتر مسلسل الوتد ونجح وأنا عندي 22 سنة، ودي كانت بداية إن الناس تشوف ابن بهجت قمر بيكتب شعر".

وأشار إلى أن والده الكاتب الراحل والمؤلف المسرحي بهجت قمر كان يتمنى أن يتجه إلى كتابة الأغاني، موضحًا: "والدي كان نفسه يبقى بيكتب أغاني، كان أريح له كتير من إنه يفضل يعدل في سيناريوهات وحد يجي يتنك عليه ويقوله إيه اللي أنت عامله؟!".

وأردف أنه كتب نحو 15 فيلمًا، موضحًا أن أول فيلم كتبه كان عام 2003، مشيرًا إلى أنه قدم عددًا من الأعمال التي تركت علامات في السينما، من بينها "إكس لارج" و"آسف على الإزعاج" و"ابن القنصل".