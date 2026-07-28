فرنسا: رجال الإطفاء يكافحون النيران شجرة بعد شجرة مع استمرار اشتعال الحرائق

تكافح خدمات الطوارئ، العديد من الحرائق التي اشتعلت مجددا في منطقة على ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي والتي تضررت بشدة بسبب حرائق الغابات المدمرة.

وقالت صوفي بروكاس محافظة إقليم جيروند وعاصمته مدينة بوردو، إنه في منطقة ليج كاب فيريه، كان هناك 14 حريقا جديدا في المنطقة اليوم الثلاثاء، بينما انجرفت أعمدة الدخان عبر الهواء الساخن واستقرت جزيئات الرماد فوق المنطقة المحيطة.

وأوضحت أن "الحريق استقر لكنه ليس تحت السيطرة ولم ينتشر أكثر.. نحن نكافح الحريق شجرة بعد شجرة".

واشتعلت الحرائق، مجددا وسط رياح وارتفاع درجات الحرارة في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق بالفعل في الأيام الأخيرة.

وهناك ضباب كثيف في الهواء، تفوح منها رائحة الاحتراق، وعلى بعد أمتار، لا يوجد شيء سوى أرض الغابة المحترقة والرمال والرماد، تتخللها أشجار ذات جذوع متفحمة وأوراق ذابلة.

وقالت المحافظة، إن 2750 من رجال الإطفاء و23 طائرة إطفاء وأكثر من 1400 شرطي ما زالوا يعملون على مكافحة الحرائق.

وأفادت تقارير، بأن 110 من رجال الإطفاء أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم.

في غضون ذلك، تمكن نحو 15 ألف من السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم، بينما يواصل عدد كبير من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الكبيرة قرب بوردو.

وقالت السلطات في بوردو، إنه رغم الهدوء النسبي، لا تزال هناك حالة من التأهب التشغيلي الكامل نظرًا لأن الوضع لا يزال غير متوقع إلى حد كبير.

وأمرت السلطات الفرنسية، بإجلاء ما يقرب من 4 آلاف شخص آخرين اليوم من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، إذ هددت درجات الحرارة المرتفعة السيطرة الهشة لرجال الإطفاء على حريق الغابات الهائل غرب بوردو.

وأدى الحريق في منطقة جيروند إلى إحراق مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة باريس وأجبر 220 ألف شخص على الإجلاء.