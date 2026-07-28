شهيرة: التنقيب عن أعمال المُكرم أجمل ما في المهرجان القومي للمسرح المصري

قالت الفنانة شهيرة، إنها فوجئت أثناء تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري، ببعض أعمالها التي لا تتذكرها، مضيفة: «أجمل ما في المهرجان وأجمل ما في التكريم إنهم نقبوا وبحثوا عن أعمال مسرحية للمُكرم».

وأرجعت «شهيرة»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، أسباب نسيانها لبعض أعمالها المسرحية إلى عدم توثيق أو تسجيل تلك الأعمال، معقبة: «حتى اللي متسجل مبيتذاعش كمان يعني ده الكوميدي في الموضوع».

وعبّرت عن سعادتها بتذكرها لهذه الأعمال، قائلة: «لما قالوا لي عملتي كذا وعملتي كذا ومسرحية كذا أنا بقيت افتكر، وبقيت أصرخ وفرحانة جدًا جدًا».

وأكملت: «رجعوني لذكريات بعيدة أنا أصلا نسيتها لأنها غير موثقة»، مضيفة أن أحد هذه الأعمال جمعها بالفنان الراحل محمود ياسين، وهي مسرحية «عودة الغائب»، والذي قدّم على المسرح القومي، معلقة: «ده كان من المسرحيات الأيقونة».

وأضافت أنها قدّمت أحد أهم أدوارها بهذه المسرحية: «كان باللغة العربية وكان عندي مشهد في المسرحية مونولوج لوحدي 10 دقائق وبنزل بعد كده أكمل المونولوج في وسط الناس في الصالة تحت».

وأكدت فخرها بتقديم هذه المسرحية، لافتة إلى عضويتها السابقة في المسرح القومي برفقة الفنان الراحل محمود ياسين، معلقة: «محمود متربي في المسرح القومي».