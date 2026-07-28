نتنياهو: اجتماعي مع ترامب في البيت الأبيض كان ممتازا

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأول اجتماع عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض منذ الحرب على إيران، واصفًا اللقاء بأنه "ممتاز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الاجتماع المغلق استمر نحو ساعة ونصف، وكان "إيجابيًا ومثمرًا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء الاجتماع في وقت يواجه فيه كل من ترامب ونتنياهو ضغوطًا سياسية متزايدة في الداخل، وسط مؤشرات على توتر شاب العلاقة بينهما خلال الفترة الماضية.

وعقب الاجتماع، نشر نتنياهو رسالة عبر حسابه على "إنستجرام"، أعرب فيها عن امتنانه، مشيرًا إلى أن اللقاء ضم "كبار المسؤولين في فريق ترامب بالكامل".

وشارك في الاجتماع أيضًا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن وجه انتقادات لإسرائيل، وحذر مسؤولين إسرائيليين في يونيو الماضي من أن ترامب هو "صديقهم الوحيد بين قادة العالم".

وقال نتنياهو، باللغة العبرية: "عندما أقول ممتاز، لا أعني ذلك بطريقة سطحية. كانت محادثة اتسمت بشراكة كاملة، ودعم متبادل، وفهم للهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، إلى جانب أهداف أخرى. إنها واحدة من أفضل المحادثات التي أجريتها مع رئيس الولايات المتحدة، صديقنا دونالد ترامب".

وفي وقت لاحق، انضم نتنياهو إلى ترامب وفانس خلال مراسم جنازة السيناتور ليندسي جراهام، حيث شوهد رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد التقى ترامب في وقت سابق من اليوم.