رئيس مركز فلسطين للدراسات: مباحثات ترامب ونتنياهو لن تغيب عنها القضية الفلسطينية

استبعد اللواء دكتور محمد المصري، رئيس مركز فلسطين للبحوث والدراسات، أن تكون القضية الفلسطينية غابت عن النقاش داخل الغرف المغلقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن كل ما جرى منذ السابع من أكتوبر 2023 هو الذي غيّر المنطقة، وأفضى إلى جميع التحولات التي نشهدها اليوم، سواء على المستوى الجيوسياسي في سوريا أو لبنان أو إيران أو اليمن.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا، وأزمة الأزمات، فما زال قطاع غزة يعاني آثار الإبادة الجماعية، وما يجري في الضفة الغربية من محاولات لتهويد الأرض بصورة كاملة.

وأشار إلى الصراع الديموغرافي والجغرافي، والتضييق على الفلسطينيين، وحرق المساجد، والاعتداء على المنازل والأراضي، وإغلاق المسجد الأقصى، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.

وأوضح أن كل ذلك يدل على أن القضية الفلسطينية ما زالت تمثل جوهر الصراع، وهي أيضًا القضية الأساسية بالنسبة لليمين الحاكم في إسرائيل، والذي يصفه باليمين الفاشي، وليس مجرد اليمين الصهيوني.

وأكد أن هذا التيار يعتقد أن الضفة الغربية هي "يهودا والسامرة"، كما يسميها، ويستند في ذلك إلى تصورات دينية يعتبر بموجبها أن هذه الأرض جزء من إسرائيل، ولذلك يسعى إلى إقامة ما يسميه "مملكة يهودا" إلى جانب دولة إسرائيل داخل الضفة الغربية.