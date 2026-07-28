نبيل فهمي يبحث مع سفيرة البحرين التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة

استقبل الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرة فوزية زينل، سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وأكدت سفيرة البحرين، خلال اللقاء، اعتزاز البحرين بعلاقاتها المتميزة مع جامعة الدول العربية، وتقديرها للدور الذي تضطلع به في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك.

كما هنأت الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيةً له كل التوفيق والنجاح في أداء مسئولياته، بما يسهم في تعزيز دور جامعة الدول العربية وخدمة العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب فهمي، عن بالغ تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به البحرين، في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، مثمنًا إسهاماتها الفاعلة في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود جامعة الدول العربية في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق تطوير العمل العربي المشترك، وسبل الارتقاء بدور جامعة الدول العربية وتعزيز فاعلية مؤسساتها، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات الراهنة وتلبية تطلعات الدول العربية وشعوبها، وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك ويخدم المصالح العربية العليا.

فيما جرى خلال اللقاء، أيضًا بحث مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والإقليمية، ومناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح العربية المشتركة.