الحوثيون في اليمن: استهداف ناقلة نفط سعودية بعدد من الصواريخ الباليستية

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف ناقلة نفط سعودية، قالت إنها خالفت قرار الحظر البحري الذي تفرضه الجماعة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن القوات المسلحة (التابعة للجماعة) استهدفت ناقلة النفط السعودية "أن سي سي غزال" بعدد من الصواريخ الباليستية؛ لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على ما وصفه بـ"العدو السعودي".

وأضاف "سريع"، أن استهداف الناقلة جاء بعد رفضها الاستجابة للنداءات والتحذيرات، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ الباليستية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أكدت، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية، مدينةً في الوقت نفسه "اعتداءات ميليشيات إيران في العراق على منشآت نفطية سعودية".

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبدالله البنيان، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن المجلس أدان بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد: "في هذا السياق، فإن المملكة العربية السعودية لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".