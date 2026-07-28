 شرطة سياتل: الفتى الذي اعتُقل لصلته بإطلاق نار في مهرجان كان يحمل مسدسا غير قابل للتعقب - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يوليه 2026 11:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شرطة سياتل: الفتى الذي اعتُقل لصلته بإطلاق نار في مهرجان كان يحمل مسدسا غير قابل للتعقب

سياتل - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 11:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 11:16 م

قالت شرطة سياتل، اليوم الثلاثاء، إن الفتى البالغ من العمر 15 عامًا، الذي اعتُقل لصلته بإطلاق نار في مهرجان للطعام بالقرب من برج "سبيس نيدل" في سياتل خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان مسلحًا بمسدس شبحي غير قابل للتعقب، مزود بمخزن ذخيرة ممتد.

وقال رئيس الشرطة شون بارنز، في مؤتمر صحفي، إن السلاح كان مسدسًا عيار 9 ملم من إنتاج شركة بوليمر 80، وهي شركة متوقفة عن العمل حاليًا، وكانت تُعد ذات يوم شركة رائدة في تصنيع أجزاء الأسلحة الشبحية.

وأضاف أن المحققين صادروا أيضًا سلاحين آخرين، و14 ظرفًا فارغًا لمقذوفات نارية أُطلقت من أسلحة ذات عيارين مختلفين.

 

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