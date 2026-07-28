مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على روسيا

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على التشريع المخصص لممارسة ضغط أكبر على روسيا من خلال عقوبات جديدة، مع إقرارات جديدة نشرت لتسمية مشروع القانون باسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، الذي دافع عنه قبل وفاته.

وعقب الاتفاق بين الحزبين، يمكن أن يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، وبما أن مجلس النواب في عطلة بالفعل، فمن غير المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل سبتمبر المقبل.

ويستهدف التشريع في المقام الأول صادرات الغاز الطبيعي والنفط الروسية - وهي مصدر رئيسي للإيرادات لموسكو.

وسيخول التشريع الرئيس الأمريكي، فرض عقوبات على أكبر خمسة مشترين للطاقة الروسية، بالإضافة إلى الدول الخمس الأكثر سعيا لمساعدة روسيا على الإلتفاف على عقوبات الطاقة.

ويؤدي هذا إلى مزيد من التوتر في العلاقات التجارية الأمريكية مع الصين والهند، وكلاهما من كبار المشترين للنفط الروسي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مترددا حتى الآن في الضغط على بكين بشأن وارداتها من الطاقة من روسيا، ولكنه كان قد فرض في مرحلة ما تعرفة جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وفي شكله الجديد، يتضمن التشريع أيضا عقوبات ضد إيران.

وتزامن الاتفاق على نص مشروع القانون مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لحضور حفل تأبين ليندسي جراهام.

وتولت شقيقة السيناتور الجمهوري، دارلين جراهام، مقعد أخيها بعد وفاته وواصلت الدفاع عن التشريع، وقد قال ترمب بالفعل إنه ينوي التوقيع عليه.

وكانت الولايات المتحدة، قد علقت مؤقتا في الأشهر الأخيرة العقوبات على شحنات النفط الروسية من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العالمية الناجم عن إغلاق مضيق هرمز خلال حرب إيران.