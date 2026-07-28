وزير الدفاع الباكستاني السابق: التوازن العسكري بين واشنطن وطهران قد يمهد لإنهاء التصعيد سلميا

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق نعيم لودهي، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوعين الماضيين اتسمت بالتناقض في كثير من الأحيان، مضيفًا أنه "ينبغي قراءة ما بين السطور لفهم دلالاتها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة أوقفت عملياتها العسكرية ضد إيران بعد 13 يومًا من القصف المتواصل، مشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية أحدثت دمارًا كبيرًا داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح أن إيران ردت على تلك الهجمات باستهداف بعض الدول العربية، واصفًا ذلك بأنه "أمر مؤسف".

وأشار إلى أنه، عقب توقف الضربات الأمريكية، برز تصعيد من الجانب الإيراني يتعلق بمنطقة باب المندب، إلى جانب مضيق هرمز.

وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان تمتلكان ورقة ضغط تتمثل في الساحة اللبنانية، في حين تمتلك إيران ورقتين استراتيجيتين هما باب المندب ومضيق هرمز.

واختتم لودهي بالقول إن ميزان القوى الحالي يبدو متوازنًا، وهو ما قد يقود إلى نتيجة متوازنة أيضًا، معربًا عن أمله في أن ينتهي التصعيد إلى حل سلمي.