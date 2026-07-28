اللواء أسامة كبير: توقف الحرب الأمريكية الإيرانية 60 يوما دون بدء مفاوضات أمر شاذ جدا على العمليات العسكرية الاستراتيجية

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني يتسم بـ«الفوضى» حاليًا، مضيفًا: «فوضى ارتباطًا بالمشهد العسكري على الاقل في الأساس».

ولفت «كبير»، خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى بدء الصراع الأمريكي الإيراني بحرب امتدت على مدار 40 يومًا، دون تحقيق أي أهداف، ثم توقفها لنحو 60 يومًا دون انطلاق أي مفاوضات، معلقًا: «هذا أمر شاذ جدًا على مستوى العمليات العسكرية الاستراتيجية».

وتابع أنه على الرغم من جهود تهيئة البيئة المناسبة لبدء المفاوضات بين الطرفين، والإعداد لها على مدار 60 يومًا، إلا أن الحرب عادت للاندلاع مرة أخرى بعد انطلاقها، معلقًا: «60 يوما لخلق البيئة والمناخ المناسب للدخول في المفاوضات، وبمجرد ما دخلوا المفاوضات اشتعلت الحرب مرة ثانية».

ورأى أن حالة الارتباك الحالية من الصراع الأمريكي الإيراني طبيعية، قائلًا:«هذا الارتباك الذي يصيب الكل شيء لا ننزعج منه».

خلاف محتمل بين ترامب ونتنياهو

وفي سياق آخر، تطرق كبير، إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، دون إجراء مؤتمر صحفي حتى الآن، معقبًا: «أكيد هيحصل مؤتمر قد يكون هناك خلافًا».

وأرجع أسباب الخلاف المُحتمل بين ترامب ونتنياهو، إلى اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي والتي ستُعقد في أكتوبر المُقبل، وانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس والمُقرر عقدها نوفمبر 2026، وتعارض أهداف كل منهما للفوز بها، معلق: «الشهران متتاليان ومتلاصقان والاثنان من المفترض إنهم حليفان ففي نوع من الصدع».

وأشار إلى أنها ثامن زيارة يُجريها نتنياهو لأمريكا منذ تولي ترامب الرئاسة، مضيفًا: «بمعدل كل شهرين أو شهرين إلا حاجة بسيطة كده بيروح تقريبًا لو خدنا المتوسط».

وأوضح أسباب تأخر هذه الزيارة الأخيرة لمدة أسبوع، لافتًا إلى التصريحات حول كشف الموساد عن معلومات جديدة عن منطقة جبل الفأس بإيران، ستُعرض على ترامب خلال الزيارة، معلقًا: «ربما الأسبوع ده يكون أصلا أسبوع فيه مخادعة أو محاولة تحصيل بعض المعلومات إن صدقوا».

وأكمل: «نتنياهو بالتأكيد يريد أن يجعل فرصة لإعادة شن الضرب على إيران أو استمرار الحرب توقف الحرب مع إيران يضيره سياسيًا ويضيره عسكريًا».



شخصية ترامب لا تعني خداعًا استراتيجًا

وفي سياق منفصل، وصف شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: «الشخصية الترامبية هكذا هو لا يعني خداعًا استراتيجيًا الرجل ولا يعني التلاعب بأحد»، مضيفًا: «هو يعني عفوي فإللي في قلبه على لسانه كما يقال يعني وهذا أحد أسباب إرباك الموقف أيضًا يعني».

وذكر أنه لا ينصح بتتبع تصريحات ترامب بدقة، ومحاولة تحليل مضمونها، خصوصًا فيما يتعلق بالشأن الإيراني، قائلًا: «لا ينصح بمحاولة تتبع تصريحات ترامب بشكل دقيق وتحليل مضمونها لأنه يعني أمر لا ينسجم مع الفكرة»

واختتم: «الواقع والحكم هو الميدان هو لما يدور من أحداث وما نراه في هذا المسرح الذي أصبح بلا مخرج»، مضيفًا: «اللاعبين إحنا نعرفهم ولكن واضح إن مفيش مخرج ومفيش سيناريو كمان».