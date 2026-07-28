قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الخبز المدعم جزء أصيل من منظومة الدعم الذي تقدمه الدولة على مدار السنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن تطبيق نظام الخصم المباشر بصرف الخبز لن يتسبب في أي تغيير بالنسبة للمواطن.

وأوضح أن تكلفة رغيف الخبز المدعم على الدولة يصل لنحو 160 قرشًا بينما يدفع المواطن 20 قرشًا، مشيرًا إلى أنه عند تطبيق الدعم النقدي سيحصل على المواطن على ثمن تكلفة شراء الخبز، بمعنى إذا كانت تلكفة رغيف الخبز 150 قرشًا ستدفعها الدولة للمواطن من خلال الدعم النقدي.

وأشار إلى أنه عند تطبيق هذه المنظومة، سيكون بمقدور المواطن إما شراء الخبز أو شراء سلع مدعمة أخرى، بخلاف نظام الاستبدال بالنقاط المعمول به حاليًّا.

شدد على أن نظام الدعم النقدي عند تطبيقه بعد التوافق عليه من الجميع، سيكون في صالح المواطن بشكل كبير.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي إطار المتابعة المستمرة لانتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، بما يضمن استمرار انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الخصم المباشر، حيث تم التأكيد على أن المنظومة تمثل تطويرًا تنظيميًا ومحاسبيًا يستهدف إحكام دورة العمل بين أطراف منظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق سرعة ودقة التسويات المالية، بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن انتظام دورة العمل، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في آليات حصول المواطن على الخبز المدعم أو المساس بسعر الرغيف أو بحقوق المستفيدين من منظومة الدعم.