السلطات الصينية تؤكد مقتل 30 شخصا آخرين في الانهيار الأرضي

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أكدت السلطات في الصين، مقتل 30 شخصا آخرين نتيجة الانهيار الأرضي المميت بالقرب من مدينة تشونجتشينج جنوب غربى البلاد.

وقال رجال الإنقاذ في مقاطعة بينجشوي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى التعرف على هؤلاء الضحايا من خلال اختبار الحمض النووي، ودفن الانهيار الأرضي مباني سكنية في المنطقة يوم 17 يوليو الجاري.

وبذلك يصل عدد القتلى إلى 41، بعد أن أكدت السلطات مقتل 11 شخصا وفقدان 50 آخرين يوم الخميس الماضي.

ولم تكشف خدمات الإنقاذ عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي الآونة الأخيرة، عثروا على حافلة صغيرة مدفونة تحت الأنقاض واكتشفوا بقايا بشرية داخل الحطام وحوله.

وطمر الانهيار الأرضي ما لا يقل عن عشرة مباني سكنية بسبب تدفق الحطام والصخور الضخمة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن السكان لاحظوا سقوط صخور في يوم الكارثة؛ مما دفع العشرات إلى محاولة الوصول إلى مكان آمن.

وجرى إجلاء نحو 1100 شخص من المنطقة في أعقاب الكارثة، وإيواء معظمهم في فنادق.