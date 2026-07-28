الحكم على مراهق بالسجن مدى الحياة على خلفية قتل 4 أشخاص في مدرسة بجورجيا

حكم قاض اليوم الثلاثاء، على مراهق قتل طالبين ومعلمين في هجوم إطلاق نار في مدرسة "أبالاتشي" الثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وأقر كولت جراي، "16 عاما" بذنبه يوم الجمعة الماضي في 55 تهمة من بينها القتل بإطلاق النار في الرابع من سبتمبر 2024، الذي أسفر عن إصابة عدد آخر من الأشخاص في المدرسة.

وقضى نيكولاس بريم، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة بارو، بالحكم بعد سماع أقوال ذوي القتلى والمصابين والمحقق الرئيسي، والأخصائي النفسي الشرعي الذي تولى تقييم جراي، ومستشار في مركز احتجاز القصر وجدة جراي.

وجرى اتهام جراي، الذي كان عمره 14 عاما في وقت ارتكاب الجريمة، كشخص بالغ.