وزير التموين: لم نتخذ قرارًا بتطبيق تدريجي في التحول إلى الدعم النقدي

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ هناك أفكارًا عدة بشأن كيفية تطبيق التحول إلى الدعم النقدي بما في ذلك بدء التطبيق في منطقة معينة قبل التوسع فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن، لكنه أكد أن التطبيق سيكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى البدء بمحافظة بورسعيد في تطبيق نظام الخصم المباشر فيما يخص بيع الخبز المدعم وذلك منذ أكثر من ثمانية أشهر، مؤكدا تطبيق نجاح كبير في التنفيذ.

ولفت إلى أنه بدءًا من أول أغسطس المقبل سيتم التنفيذ على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد هو عبارة عن طريقة محاسبة بين الحكومة وأصحاب المخابز وليس له علاقة مباشرة بالمواطن.

ولفت إلى أنّ التأثير الذي سيلسمه المواطن هو تحسن جودة رغيف الخبز، موضحًا أن النظام القديم كان يقوم على أساس الاستعاضة.

وتابع: «الدولة كانت تستورد القمح من المزارع وتوفر الأقماح للمطاحن التي كانت تأخذها في صورة بضاعة أمانة، وبعدها تطحن القمح وتسلم الطحين للمخابز في صورة بضاعة أمانة».

ولفت إلى الخصم المباشر يجعل المطحن بإمكانه شراء القمح الذي يحتاجه من البداية، ثم يبيعه للمخابز، التي تدفع ثمنه فورًا استلامه، مؤكدا أن تحرك البضاعة في صورة أمانة كان يجعل كل طرف من أطراف هذه السلسلة لا يعتبر هذه البضاعة تخصه، وكان يحدث هدر أو ممارسة غير جيدة.