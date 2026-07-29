نشأت الديهي يوضح تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى بعد وعكته الأخيرة

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي أحمد موسى بعد الوعكة الصحية التي عانى بها خلال الفترة الماضية.

وقال الديهي خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء: «الصديق العزيز أحمد موسى كان إجازة خلال الفترة الماضية وكان عنده عارض صحي، ورغم ذلك فضل انه يشتغل وكان العلاج في مراحله الأخيرة».

وأضاف: «رأى الأطباء ضرورة استكمال العلاج بألمانيا، وأنا كنت أشهد وعايش وشوفت كيف وكان يجي على نفسه وكان الهواء عنده مقدس وكان يحرص على حضور أغلب المؤتمرات متى استطاع، وكان فيه جزء فني عليه أن يستكمله في ألمانيا وتم العلاج في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا».

وتابع «أنا مكنتش ينفع اتكلم ولكن تمت كل الإجراءات وتماثل للشفاء وخلال أيام يعود إلى القاهرة وإلى برنامجه، وكل الدعوات المخلصة للصديق الغالي أحمد موسى إن شاء الله يعود إلى أهله وألف سلامة عليه».

وأمس الثلاثاء، أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن عودته إلى مصر مرة أخرى، وذلك بعد إنهاء رحلة علاج وصفها بـ«الناجحة» في ألمانيا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «الحمد لله والشكر لله. وحشتنا مصر وشعبها العظيم. الحمد لله والشكر لله بعد رحلة علاجي الناجحة في ألمانيا».

وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقامات الطب في مصر، الذين أحاطوني برعاية فائقة ومبهرة طوال الشهور الماضية، ولهم مني كل المحبة، وعلى رأسهم الأخ والصديق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف نهاد محرم، واللواء طبيب إيهاب حسني، ولفريق العلاج الطبيعي بمستشفى السلام الدولي بالتجمع الخامس».

واستطرد: «كما أشكر الفريق الطبي الألماني بإحدى المراكز الطبية المتخصصة في مدينة بوخوم، برئاسة البروفيسور الشهير بيكر، والذي كان دوره حاسما ومبهرا طوال الأيام الماضية، والتي تلقيت فيها العلاج والتدخلات الطبية المطلوبة لظرفي الصحي».

واختتم: «شكرا لكم ولمحبتكم الكبيرة. شكرا لكل من تواصلوا أو أرسلوا برسائلهم التي لم تنقطع منذ سفري من القاهرة، ممتن لكم جميعا وشاكر لكم محبتكم الكبيرة. سأعود بإذن الله أقوى وبصحة كاملة بعد أيام قليلة، لألتقي جمهورنا الحبيب».