قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين جرى استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أتاحت عدة طرق لتقديم تظلمات سواء عبر منصة مصر الرقمية أو التوجه لمكاتب التموين أو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

وأوضح أن إجمالي عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن لا يتعدى 2600 تظلم، مؤكدا الاستمرار في فحص كل التظلمات التي تُقدَّم للوزارة.

ونوه بأن البت في التظلم يستغرق 14 يومًا، مؤكدا أنه بحلول مطلع شهر أغسطس المقبل سيتم إعلان التظلمات المقبولة وبالتالي أُعيد أصحابها إلى منظومة الدعم مرة أخرى.

ولفت وزير التموين، إلى أنَّ هذا الأمر يؤكد أن عملية الحذف تمت لغير مستحقين حقيقيين.

وتحدث عن الاستبعاد من منظومة التموين بسبب وجود الأبناء بمدارس دولية، قائلًا إن بعض المواطنين يظنون أن هذا الدعم التمويني ليس حساب شخص آخر يستحق الحصول عليه، أو يعطي السلع التموينية لشخص يعمل معه أو يحتاج إليها.

ونوه بأن هناك مواطنين يحصلون على الدعم ويقطنون في كومباندات أو لديهم سيارة يزيد سعرها عن 1.5 مليون جنيه، ومن أصحاب الشركات ولديهم سجلات تجارية، مؤكدا أن أعداد هؤلاء المواطنين ليست بالقليلة.

وأوضح أن حذف أصحاب هذه الحالات يساهم في تحقيق حوكمة للمنظومة ومنع ممارسات مثل تجميع البطاقات في المخابز، والتي تكون لأشخاص إما لا تهمهم البطاقة أو لا يعلمون عنها شيئًا، مؤكدا حذف عدد كبير من هؤلاء.