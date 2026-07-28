القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 18 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين منذ استئناف حصار إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن هناك أكثر من 20 سفينة تعمل عبر الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك التنفيذ الصارم للحصار ضد إيران.

وذكرت القيادة عبر حسابها على منصة إكس، مساء الثلاثاء: «اعتبارًا من 28 يوليو، أعادت القيادة المركزية الأمريكية توجيه 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين».

وأشارت القيادة المركزية، إلى صعود سفينتين لضمان الامتثال الكامل لإجراءاتها.



وسبق أن حذرت إيران، من أن «التهديدات الأمريكية» للسفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في مياهها الإقليمية يُعد توسيعًا للحرب في المنطقة.

وقال مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء: «في استمرار لعدوانها وزعزعة الأمن في المنطقة، وفي إطار فرض حصار بحري غير قانوني على إيران، قامت أمريكا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية لبلادنا».

وأضاف البيان: «نحذر من أن هذا الإجراء الأمريكي يُعتبر توسيعاً للحرب في المنطقة، وكما أثبتت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان، فإنها لن تترك أي تهديد أو عدوان دون رد، وستتصدى له».