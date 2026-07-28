تستعد ولاية فلوريدا، لأن تصبح أول ولاية أمريكية في نحو عقد من الزمن تنفذ حكمي إعدام في يوم واحد، إذ تعتزم استخدام الحقنة المميتة اليوم الثلاثاء لإعدام ضابط شرطة سابق مدان بقتل فتاة صغيرة ورجل ثمانيني سيكون ثاني أكبر سجين يتم إعدامه في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وتأتي عمليتا الحقن المخطط لهما بعد 18 شهرا من بدء الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس في تكثيف عمليات الإعدام بمعدل لم يسبق له مثيل في العصر الحديث في فلوريدا.

ولم يحدث منذ عام 2017، عندما نفذت ولاية أركنساس حكمين بالإعدام في نفس اليوم، أن خططت أي ولاية لتنفيذ عمليات إعدام متتالية.

ومنذ بداية عام 2025، نفذت فلوريدا، ما يقرب من نصف جميع عمليات الإعدام في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم إعدام جيمس أرين دوكيت (68 عاما) بالحقنة المميتة ظهرا في سجن ولاية فلوريدا بالقرب من مدينة ستارك، يليه بعد حوالي ست ساعات دومينيك أنتوني أوشيكوني (80 عاما)، والذي سيصبح أيضا أكبر سجين يتم إعدامه في تاريخ فلوريدا الحديث.

وأدين داكيت باغتصاب فتاة (11 عاما) وإغراقها أثناء عمله كضابط شرطة في مدينة صغيرة بوسط فلوريدا في عام 1987، وأدين أوشيكوني بقتل والدي صديقته السابقة عام 1986.

وسيصبحان السجينين الـ11 والـ12 في فلوريدا اللذين يتم إعدامهم هذا العام. وقد رفضت المحكمة العليا في فلوريدا الاستئناف المقدم من الرجلين الأسبوع الماضي.