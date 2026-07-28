دونالد توسك يدين العنف ضد الأوكرانيين في بولندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ارتفاع معدلات العنف ضد الأوكرانيين في بلاده عقب هجوم وحشي على زوجين أوكرانيين.

وقال "توسك"، متحدثا في وارسو اليوم الثلاثاء، أن العالم كان معجبا في بداية حرب روسيا وأوكرانيا بالتضامن الذي أبداه البولنديون تجاه لاجئي الحرب من الدولة المجاورة.

وأضاف: "يتم الآن القضاء على كل هذا إذا سمحنا للبلطجية ومثيري الشغب والمجرمين بضرب الأشخاص وإهانتهم ببساطة لأن لديهم لهجة مختلفة قليلا".

وكان توسك، يشير إلى واقعة حدثت أمس الأول الأحد في فروتسواف.

ويظهر المقطع المصور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة رجال يضربون شابة أوكرانية وزوجها.

وضرب الرجال الثلاثة الرجل الأوكراني بينما كان راقدا على الأرض، وضربت المرأة على رأسها بقبضة حديدية وتعرضت لإصابات في أذنها.

وألقت الشرطة، القبض على اثنين مشتبه بهما، سبقت إدانتهما بجرائم مشابهة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الهجوم كان "بدافع قومي".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الاثنين، عبر منصة إكس، أن الحكومة تتوقع تحقيقا محايدا وموضوعيا.

ودعا "سياسيين بولنديين معينين"، إلى عدم تأجيج العداء في تلميح إلى الرئيس كارول نافروتسكي.