طرابزون سبور يحسم موقفه من صفقة التعاقد مع محمد صلاح

حسم نادي طرابزون سبور التركي موقفه من الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما نفى أرطغرل دوغان، رئيس النادي، صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل لاتفاق مع اللاعب.

وأكد رئيس طرابزون سبور أن ما تردد حول اقتراب النادي من ضم صلاح لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن الادعاءات بشأن الاتفاق مع اللاعب أو وكيل أعماله غير صحيحة.

وقال دوغان في تصريحات عبر قناة "بياز تي في" التركية: إن الأخبار المتداولة حول انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور غير صحيحة، ولا تعكس الواقع.

وكانت شبكة "سبورتس ديجيتال" التركية قد ذكرت في وقت سابق أن طرابزون سبور دخل على خط المفاوضات مع صلاح عقب انسحاب بشكتاش من الصفقة، وزعمت توصل النادي إلى اتفاق بشأن كافة التفاصيل مع اللاعب.

ويبحث محمد صلاح، صاحب الـ34 عامًا، عن نادٍ جديد بعد رحيله عن ليفربول، بعدما أنهى الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا و9 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة، ليساهم في 21 هدفًا مع الفريق.