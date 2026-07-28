تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، الثلاثاء، بنحو 5.3 بالمئة، لتسجل أقل من 84 دولارا للبرميل، في ظل استمرار حالة التهدئة بين واشنطن وطهران لليوم الرابع على التوالي.

وبحلول الساعة 17:00 (ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5.3 بالمئة، لتصل إلى نحو 83.6 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.7 بالمئة، لتسجل 78.6 دولارا للبرميل.

وكان خام برنت قد تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، عقب التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

ويسود هدوء حذر في المنطقة منذ الجمعة الماضي، مع توقف الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية لليوم الرابع، عقب تصعيد استمر 13 يوما منذ 11 يوليو الجاري.

وشمل التصعيد هجمات أمريكية على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وجاءت هذه المواجهة رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق، فيما تؤكد طهران ضرورة تنظيم حركة العبور عبره، ما أثار مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.