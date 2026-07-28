نائب رئيس الأركان الأردني السابق: نتنياهو طلب زيارة واشنطن بدوافع انتخابية

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لم تأتِ بطلب من الرئيس الأمريكي، بل بطلب من نتنياهو نفسه.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن الحالة السياسية الإسرائيلية، وحزب الليكود، ونتنياهو شخصيًا، جميعها مارست ضغوطًا دفعت باتجاه هذه الزيارة، في محاولة لتغيير الأجواء العامة التي سادت بين الشخصين خلال الأسابيع الماضية، والتي انعكست سلبًا على الوضع السياسي والانتخابي لنتنياهو، لذلك فإن للزيارة أهمية كبيرة في هذا التوقيت.

وأوضح أن إيران هي العنوان الأبرز في هذا اللقاء، فبالنسبة لإسرائيل، فإن الأساس في أي اتفاق مع إيران يتمثل في المشروع النووي، وفي مصير اليورانيوم المخصب، وتعتبر إسرائيل أن أي اتفاق لا يتضمن إعادة اليورانيوم المخصب أو إخراجه من إيران هو اتفاق غير مقبول، ولن توافق عليه، وهذا موقف إسرائيلي واضح.

وأشار إلى أنَّ القضية الإيرانية اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير، وتابع: «هناك ملفات مهمة مرتبطة بأي اتفاق مقبل، سواء من خلال مذكرات التفاهم أو الترتيبات المصاحبة له، ولا سيما ما يتعلق بالحرب على مختلف الجبهات، وبالوضع في لبنان، وإصرار إسرائيل على عدم وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار هناك».

واستكمل: «الملفات متداخلة، صحيح أن إيران، ومشروعها النووي، يشكلان العنوان الرئيسي، ولا أعتقد أن هناك خلافًا جوهريًا بين ترامب ونتنياهو بشأن هذا الملف تحديدًا، لكن هناك قضايا أخرى أبعد من المشروع النووي وأكثر أهمية».