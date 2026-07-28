مأدبة عشاء في واشنطن تجمع رجل أعمال لبناني ونتنياهو وزوجته سارة

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نشر مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي باراك رافيد عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تُظهر رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي والمبعوثة الأمريكية السابقة مورجان أورتاجوس وهما يستضيفان حفل عشاء بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح رافيد أن صحناوي وأورتاجوس نظما حفل العشاء تكريماً للسيناتور ليندسي جراهام في فندق "فور سيزونز" في واشنطن العاصمة.

وشهد الحفل مشاركة نتنياهو وزوجته سارة، وعائلة جراهام، بما في ذلك السيناتورة الجديدة دارلين جراهام وزوجها لاري وابنتهما.

ومن بين المشاركين الآخرين، حضر أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حضروا.

كما حضر أيضاً كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ستيفن ميلر، وماركواين مولين، بجانب مشاركين آخرين مثل دينا باول-ماكورميك من "فيسبوك"، وكايتي ميلر، والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر.