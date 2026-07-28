أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 1ر7 درجة ضرب محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو، كبرى جزر جنوب اليابان، في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتسبب في انهيار جزء من مركز تسوق، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص أو إصابتهم وفقا للمسؤولين والتقارير.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من وقوع موجة مد عاتية (تسونامي)، وقالت إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) تحت سطح البحر.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، في رسالة نشرتها عبر منصة "إكس"، إنها تدعو السكان إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية، حيث تشير التوقعات إلى احتمال وصول أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى متر واحد (3 أقدام).

ووقع الزلزال في المنطقة الغربية من محافظة كوماموتو، الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر (540 ميلا) جنوب غرب طوكيو.

وانهار الطابق الثاني من مركز تسوق "ايون مول" في بلدة كاشيما، ما أدى إلى محاصرة عدد غير معروف من الأشخاص تحت الأنقاض. وأفادت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن الشرطة المحلية، بأن ما بين 20 و30 موظفا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تم انتشال عدد من الأشخاص الآخرين ونقلهم إلى المستشفى.

وتقع المنطقة المتضررة على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنها رفعت التحذير من موجات تسونامي الصادر لبحري أرياكي وياتسوشيرو على السواحل الغربية لمحافظة كوماموتو وثلاث محافظات مجاورة، خلال أقل من ساعتين.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي للصحفيين إن هناك تقارير عن أضرار لحقت بالطرق والجسور والمباني، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي واندلاع حرائق، إلا أن التفاصيل ما زالت غير واضحة.

من جهتها، أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأنه لم ترد أي تقارير عن أضرار لحقت بالمرافق العامة الرئيسية أو البنية التحتية.

من جهتها، أعلنت هيئة الرقابة النووية اليابانية عدم رصد أي أعطال أو مشكلات في ثلاث محطات طاقة نووية قريبة من موقع الزلزال.

وأعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ التابع للولايات المتحدة أنه لا يوجد خطر من وقوع موجة مد عاتية (تسونامي) تتجاوز السواحل المحلية.

كانت محافظة كوماموتو تعرضت في عام 2016 لزلزال مدمر، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 1800 آخرين، فضلا عن تضرر أو تدمير عشرات الآلاف من المنازل.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن مستشفى في مدينة ياتسوشيرو استقبل نحو 40 مصابا، فيما تم نقل نحو 50 مصابا آخر إلى مستشفى في مدينة كوماموتو.

وأُوقفت خدمات قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة والقطارات المحلية في جزيرة كيوشو لإجراء فحوصات السلامة، وتم إغلاق مدرج مطار آسو كوماموتو، مع عدم وجود "أي مؤشرات على موعد استئناف التشغيل"، وفقا لإشعار منشور على الموقع الإلكتروني للمطار. ولم ترد تفاصيل إضافية.

وذكرت تاكايشي أن الحكومة شكلت فريق عمل لجمع المعلومات، وتقييم الأضرار المحتملة، والاستعداد لتنفيذ عمليات الإنقاذ إذا دعت الحاجة.

وقالت تاكايشي "إننا نضع أرواح الأشخاص على رأس أولوياتنا"، داعية سكان المناطق التي تعرضت لهزات قوية إلى توخي الحذر، في ظل احتمال وقوع هزات ارتدادية قوية.