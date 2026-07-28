بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، لقاء مغلقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لبحث تطورات الحرب على إيران.

وهذا أول لقاء مباشر بينهما منذ اجتماعهما في البيت الأبيض في 11 فبراير الماضي، قبيل بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتنياهو وصل إلى البيت الأبيض وبدأ اجتماعه مع ترامب، بعيدا عن وسائل الإعلام، ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين.

وأضافت أن اللقاء يأتي بينما يدرس ترامب مستقبل العمليات العسكرية ضد إيران، ويوازن بين مواصلة التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

ورجحت الصحيفة أن يسعى نتنياهو خلال الاجتماع إلى إقناع ترامب بالتراجع عن خيار التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتتصدر إيران جدول أعمال اللقاء، فيما تشير تقارير إلى أن ملفات أخرى تشمل لبنان واتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية.

ومنذ 24 يوليو الجاري، يسود هدوء حذر في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب 13 ليلة من الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران، ردّت عليها طهران بهجمات قالت إنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وجاء التصعيد بعد خلافات بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفق طهران، فيما ردّت إيران بهجمات أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.