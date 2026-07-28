وزير الداخلية الألماني يعلن ترحيل 31 شخصا إلى أفغانستان

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن ألمانيا رحلت 31 شخصا إلى أفغانستان على متن طائرة، معظمهم من المدانين بارتكاب جرائم.

جاء ذلك وفقا لما صرح به دوبرينت على هامش الاجتماع الصيفي المغلق للمجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (الذي ينتمي إليه الوزير) في دير بانتس بولاية بافاريا جنوب ألمانيا.

وقال دوبرينت، إن المرحلين كانوا "في غالبيتهم من مرتكبي الجرائم البالغة الخطورة والخطيرة، ممن اشتهروا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وأعمال عنف".

وأوضح الوزير الألماني، أن الطائرة ضمت أيضاً شخصاً واحداً ليس مداناً في قضية جنائية، لكنه كان ملزماً قانوناً بمغادرة ألمانيا.

وأضاف أن هذا الشخص حاول الحصول على ملاذ في دولة أوروبية أخرى، ثم عاد لاحقاً إلى ألمانيا.

وأضاف دوبرينت: "خلال الأسابيع الماضية نبهنا الولايات الألمانية إلى أن ترحيل الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد إلى أفغانستان سيكون ممكنا في المستقبل أيضاً، حتى وإن لم يكن هؤلاء الأشخاص من مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة".

وأكد دوبرينت، أن الحكومة الاتحادية تمضي قدماً في تنفيذ سياستها الخاصة بالهجرة بصورة حازمة، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في التحول في سياسة الهجرة "من خلال الرقابة، ووضوح النهج، والحزم".

وأضاف أن الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان ملزمة بإيواء مواطنيها في وطنهم.

وقال: "هذا هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المسؤولين في أفغانستان".