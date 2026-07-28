غانا تعيد أكثر من 200 من مواطنيها من جنوب أفريقيا

أعادت الحكومة الغانية، 216 من مواطنيها من جنوب أفريقيا خلال الأيام الثلاثة الماضية في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين غير النظاميين.

وقالت وزارة الخارجية الغانية، اليوم الثلاثاء، إن مئات آخرين من الغانيين المقيمين في جنوب أفريقيا سجلوا أسماءهم للعودة إلى الوطن.

وكانت الحكومة في أكرا قد أجلت بالفعل ما يقرب من ألف مواطن من جنوب أفريقيا في شهري مايو ويونيو.

وسبب هذه الطلبات هو الهجمات العنيفة، المستمرة منذ أشهر، ضد الأشخاص المشتبه في كونهم مهاجرين غير نظاميين، بمن فيهم أشخاص من غانا ونيجيريا وزيمبابوي وموزمبيق وملاوي.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا، إن أكثر من 25 ألف مواطن أجنبي غادروا البلاد أو تم ترحيلهم مؤخرا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، أنه سيطالب ببيان رسمي من جنوب أفريقيا بشأن أعمال الشغب.

وأكدت الحكومة النيجيرية، أنها بدأت في تسجيل الخسائر المادية التي تكبدها مواطنوها في جنوب أفريقيا للمطالبة بالتعويض، حيث تعرضت العديد من المنازل والشركات التابعة لأفارقة أجانب للنهب خلال الاضطرابات.

ويجري تنظيم الاحتجاجات ضد المهاجرين غير النظاميين من قبل حركة المجتمع المدني "مارش أند مارش"، التي تطالب، باستخدام خطاب متزايد الراديكالية، بتطبيق أكثر صرامة لقانون الهجرة وعمليات ترحيل جماعية.

وتزعم الحركة، دون تقديم أدلة، أن الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في جنوب أفريقيا يساهمون في الجريمة والبطالة.

وأدان الرئيس سيريل رامافوزا، الهجمات مرارا وتكرارا، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل المهاجرين غير النظاميين المسئولية عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت جنوب أفريقيا، أن السلطات اتخذت إجراءات بحق أكثر من 53 ألف مواطن أجنبي لترحيلهم أو إعادتهم طوعا إلى بلدانهم، في إطار تنفيذ وعودها بتسريع عمليات الترحيل.