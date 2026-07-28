مسئول يمني يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران والحوثيين

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"النهج التخريبي" لإيران وجماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهما "بتهديد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية"، على حد وصفه.

جاء ذلك خلال لقاء العرادة مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنج، عبر الاتصال المرئي، إذ شدد على ضرورة ممارسة ضغوط دولية على إيران لوقف دعمها للحوثيين، وإلزام الجماعة بوقف هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب والكف عن تهديد خطوط التجارة الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"سبأ".

وقال العرادة، إن "الحوثيين لم يكتفوا باستهداف اليمنيين وتدمير مؤسسات الدولة وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، بل وسعوا دائرة تهديداتهم لتشمل السعودية، من خلال الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب استهداف السفن التجارية، بدعم من إيران وأذرعها في المنطقة"، على حد قوله.

وأكد العرادة، أهمية الدور الصيني في دعم الجهود الأممية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا بكين إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إيران، بما يسهم في حماية الأمن الإقليمي وتأمين الملاحة الدولية.

ومن جانبه، كشف القائم بأعمال السفارة الصينية، عن حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن، مجدداً موقف الصين الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

ويأتي اللقاء، في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الحوثيين والسعودية، بعد إعلان الجماعة خلال الأيام الماضية استهداف سفن ومنشآت مرتبطة بالسعودية، ورد التحالف بقيادة السعودية بضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتثير التطورات مخاوف من انعكاس التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية.