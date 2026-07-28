باركولا يوافق على الانتقال إلى ليفربول

اتخذ الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، قراره بالموافقة على الانتقال إلى فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية فإن باركولا أعطى موافقته المبدئية على الانتقال إلى ليفربول، وذلك بعدما تحدث مع أندوني إيراولا، المدير الفني للنادي الإنجليزي.

ويرتبط باركولا مع باريس سان جيرمان بعقد حتى صيف 2028، ولكن اللاعب الفرنسي الشاب لم يعد يريد البقاء على مقاعد البدلاء ويبحث عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات بين ليفربول وباريس سان جيرمان مستمرة، إلا أن هناك فجوة كبيرة تعرقل الوصول لاتفاق نهائي.

وكانت «ليكيب» أوضحت من قبل أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا، أنهى المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان، بعدما اتخذ قرارا بعدم تمديد عقده، مؤكدة أن الدافع وراء قراره رياضي وليس ماليًا.

وأكد التقرير أن باركولا لم يعد يرغب في الاستمرار بالدور الذي يؤديه داخل الفريق، إذ يشارك غالبا كبديل أو في مركز الجناح.