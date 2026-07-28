وكيله: ليفاندوفسكي انتظر برشلونة فضاعت عليه صفقة بـ200 مليون يورو

أكد بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن اللاعب خسر فرصة الحصول على 200 مليون يورو بعد رفضه عرضًا سعوديًا من أجل الاستمرار مع برشلونة.

وقال زهافي، في تصريحات لصحيفة "آس": "تلقى ليفاندوفسكي في يناير 2026 عرضًا لمدة عامين بقيمة 100 مليون يورو في الموسم، لكنه رفضه لأنه كان ينتظر موقف برشلونة، وكنت أعلم أنه لن يحصل على العرض نفسه في الصيف، لكنه قرر الانتظار".

وأضاف: "كان يرغب في اللعب بالسعودية بسبب سهولة الحياة هناك وقربها من بولندا، لكن البقاء في برشلونة كان أولويته".

وعن رحيله عن النادي الكتالوني، أوضح: "خوان لابورتا كان يريد استمرار ليفاندوفسكي، لكنه لا يتدخل في قرارات المدربين، بينما كان ديكو وهانز فليك يملكان رؤية مختلفة، ولم يتمكنا من ضمان مكانه في التشكيل الأساسي، وهو ما كان أهم بالنسبة له من المال".

وكشف زهافي عن اهتمام عدة أندية بضم اللاعب، قائلاً: "شيكاغو فاير بذل كل ما في وسعه للتعاقد معه، وعرض عليه ثاني أعلى راتب في الدوري الأمريكي بعد ليونيل ميسي".

وتابع: "تحدثت مع مسؤولين في ميلان والرئيس التنفيذي ليوفنتوس، لكن ليفاندوفسكي كان خارج إمكانياتهم المالية، كما حاول بورتو ضمه حتى اللحظة الأخيرة، لكنه لم يكن مهتمًا بالانتقال إليه".